İlk kez göçmen kökenli bir isim bir güvenlik kurumunun başına getiriliyor. Almanya'da iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı ve hatta ülkenin tüm güvenlik birimleri açısından bir ilk yaşandı.1972 İstanbul doğumlu Sinan Selen'in altı yıldır başkan yardımcısı olarak görev yaptığı kurumun başkanlığına atanacağı açıklandı. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, "Sinan Selen, son derece deneyimli bir güvenlik uzmanı olarak Federal Anayasa Koruma Dairesi'nin başına geçiyor" dedi.

Sinen Selen, kurumun başkan yardımcılığı görevini Silke Willems ile birlikte yürütmekteydi.