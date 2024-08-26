Sinan Boztepe’nin kim olduğu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Sinan Boztepe kimdir? İşte detaylar…

SİNAN BOZTEPE KİMDİR?

1982 doğumlu olan Sinan Boztepe, iş dünyasında önemli bir yer edinmiş isimlerden biridir. Sivas kökenli olan Boztepe, Dekor Ayos'un sahibi olarak tanınıyor.

2011 yılında Antalya'da kurulan Dekor-A Mimarlık, 2020 yılında Ayos Holding ile birleşerek "DekorAyos" ismiyle faaliyetlerine devam ediyor. Boztepe ayrıca, MÜSİAD Antalya Başkan Yardımcısı olarak da görev yapıyor.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da yapılan seçime tek aday olarak girmişti Sinan Boztepe, başkan seçilmişti.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un başkanı Sinan Boztepe’dir.