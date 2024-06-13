Sinan Ateş, 1984 yılında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doğmuş ve eğitim hayatını Bursa'da tamamlamış bir akademisyendi.

Gazi Üniversitesi'nde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisansını, ardından aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Doktora çalışmalarını ise Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde gerçekleştirmiştir.

Sinan Ateş, gençlik yıllarında Bursa Ülkü Ocakları'nda aktif olarak görev almış, çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2007 yılından itibaren Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın danışmanlığını yapmaktaydı.

Ne yazık ki, Sinan Ateş'in hayatı, Ankara'da yaşanan trajik bir olayla son bulmuştur. İnci Apartmanı'nda arkadaşıyla birlikte motosikletli bir saldırganın silahlı saldırısına uğramış, başından vurularak hayatını kaybetmiştir. Olayın ardından saldırganın yakalanması için polis tarafından geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştır.

Sinan Ateş'in ani ve şiddetli şekilde kaybı, sevenlerini ve Türkiye'deki siyasi çevreleri derin bir üzüntüye boğmuştur.