Sinan Ateş cinayetinin faillerinden eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın, ifadesini alan savcı Ayhan Ay’ı tehdit ettiği görüntüler, B Yüzü tarafından yayınlandı.

Görüntülerde, Demirbaş, soruşturmayı derinleştirirken görevden alınan savcılar Durdu Özer ve Durmuş Ali Kaya’yı hatırlatarak SEGBİS üzerinden ifadesini alan savcı Ayhan Ay’a şu sözlerle gözdağı veriyor: “Bu olay siyasi mecraya çekilmek isteniyor. Lütfen buna alet olmayın, bu günaha ortak olmayın sayın savcım. Durdu Özer nerede, Durmuş Ali (Kaya) nerede? Onlarla aynı safta durmayın. Onların tehdit siyaseti hesaplaşmadır. Siz onlarla işbirliği içinde olmayın.”

Savcı Ay ise şu yanıtı veriyor: “Tavsiyelerini kendine sakla. Ben siyasetle alakası olan bir savcı değilim. İspat edilirse de istifa ederim. Yorum yapmak yerine benim söylediklerime cevap ver.”

Bu SEGBİS sorgusu, Ahmet Altun’un başsavcı vekili olarak dosyaya baktığı dönemde gerçekleştirildi.

Sinan Ateş cinayeti soruşturması ilk olarak Ankara Cumhuriyet Savcısı Ayhan Ay tarafından başlatılmıştı. Demirbaş’ın gözaltına alınması talimatı vermesi ve bazı şüphelileri tutuklatması üzerine Ay izne çıkarılmış, yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer ve Cumhuriyet Savcısı Durmuş Ali Kaya görevlendirilmişti. Ancak Temmuz 2023’te adli tatile girilmesiyle dosya, Ahmet Altun’a devredilmişti. Adli tatilin sona ermesiyle Eylül 2023’te soruşturma tamamen Savcı Ayhan Ay’a iade edilmişti.

Son olarak, Hakimler Savcılar Kurulu’nun kararıyla görevden alınan Durdu Özer Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atanırken, Durmuş Ali Kaya ise Diyarbakır Çınar Savcılığı’na atandı.