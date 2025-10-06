İstanbul’daki ofisinin önünde uzun namlulu silahlara hedef olan Avukat Serdar Öktem'in durumunun ağır olduğu söyleniyor

Serdar Öktem Kimdir?

Serdar Öktem, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Özellikle ceza hukuku, icra ve iflas hukuku, şirketler hukuku, fikri sınai haklar hukuku, gayrimenkul hukuku, aile hukuku, tüketici hukuku ve ticaret hukuku alanlarında çalışmalar sürdürmektedir.

Avukat Serdar Öktem'in Sağlık Durumu Nasıl?

Avukat Serdar Öktem, silahlı saldırıya uğradı.

Halk TV'nin haberine göre; İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’ndeki ofisinin önünde uzun namlulu silahlara hedef olan Avukat Serdar Öktem'in durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Av. Öktem, Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında da bir süre tutuklu kalmıştı.

Uzun Namlulu Silahlar Kullanıldı

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre; saldırganların iki farklı araç içerisinde maskelerle birlikte geldiği öğrenildi. Öte yandan saldırganların uzun namlulu silah kullandığı öğrenildi.

Ne Olmuştu?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, aralarında eski Ülkü Ocakları yöneticilerinin de olduğu dava ile Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin MHP’li avukat Serdar Öktem ile eski Cinayet Büro Amiri’nin yargılandığı davanın birleştirilmesine karar vermişti.