Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TEKNOFEST 2023 ve Robotex International Türkiye etabında derece elde eden öğrencileri tebrik etti.

TEKNOFEST 2023'e rekor artışla katılım sağlayan Sivas, eğitimin her alanında olduğu gibi bilim ve teknolojide de adım adım hedefe ilerliyor.

Milli Eğitim Bakanlığının bilim ve teknoloji alanındaki eğitim politikaları doğrultusunda Sivas Valiliği himayesinde İl Millî Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen HEDEF Projesi, meyvelerini vermeye devam ediyor. Bilim ve teknolojinin ışığında; akademik başarının artırılması, sosyal, sanatsal, sportif, kültürel ve bilimsel alanlarda yürütülen çalışmalar, başarılı sonuçları da beraberinde getiriyor.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TEKNOFEST 2023'te derece elde eden öğrenci ve öğretmenler ile uluslararası robotik festivali Robotex International'ın Türkiye etabında birinci olan Gürün Türk Telekom ÇPAL öğrencileri ile makamında bir araya geldi. İL Öğrencilere Millî Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve Şube Müdürü Mesut Kaş ile öğretmen ve okul idarecileri de eşlik etti.

Bir süre öğrencilerle sohbet ederek yarışma süreci hakkında bilgi alan Vali Şimşek, Sivas'ın eğitimin her alanında önemli bir ivme yakaladığına vurgu yaptı.

Bilimsel çalışmalardaki artışın bu alandaki yarışmalara katılımı ve elde edilen başarıları da artırdığına vurgu yapan Vali Şimşek, "Öğrencilerimizi ve başarılarında pay sahibi olan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah, HEDEF Projesi kapsamında uyguladığımız çalışmalarla öğrencilerimiz daha nice başarılar elde edecek ve Sivas, eğitimdeki başarısını her sene daha ileriye taşıyacak" ifadelerini kullandı.

Vali Şimşek, öğrencileri altınla ödüllendirerek başarılarının devamını diledi. İHA