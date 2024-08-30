Şarkıcı Şimal’in kim olduğu ve hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Şarkıcı Şimal kimdir? İşte detaylar…

Geçtiğimiz yıl meme kanserini yendiğini açıklayan ünlü şarkıcı Şimal'den üzücü bir haber daha geldi. Genç sanatçı, beyninde tümör olduğunu öğrenmesi üzerine sosyal medya üzerinden sevenlerinden dua istedi. Bu gelişmenin ardından, Şimal'in hayatı ve kariyeri yeniden gündeme geldi. Peki, Şimal kimdir?

ŞARKICI ŞİMAL KİMDİR?

25 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da doğan Şimal, müzik dünyasında adını duyuran genç ve yetenekli bir şarkıcıdır. Yaklaşık 400 bestesi bulunan Şimal, 2012 yılında müzik kariyerine "Başlangıç" adlı albümüyle adım attı. Albümün prodüktörlüğünü Özken Ulusoy, aranjörlüğünü ise Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay üstlendi.

Söz ve müziği Şimal Tebessüm Eden'e ait olan albümde aranjörü Taşkın Sabahtan’ın yaptığı Şimal Yıldızı adlı şarkının klip yönetmenliğini ise Enmir Khalilzadeh üstlendi.