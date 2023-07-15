Düzenlenen eğitime Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Daire Başkanı Kahraman Temür, Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, Silvikültür Daire Başkan Yardımcısı Yaşar Çakıroğlu, Kayseri Orman Bölge Müdür Yardımcısı Abdulvahap Özdemir, Silvikültür Daire Başkanlığı ve Bölge Müdürlüğüm Şube Müdürleri, Orman İşletme Müdürleri, Orman İşletme Müdür Yardımcıları ve Orman İşletme Şefleri katıldı.
Eğitimde; Silvikültür plan yapımının arazi çalışmaları, tabi gençleştirme alanları için bol tohum yılı tespiti, toprak profili, toprak işleme yöntemi, tohum ağaçlarının tespiti, fidan sayımı, tabi gençliklerde gençlik bakımı, sıklık bakımı, koruya tahvil, baltalık ormanlarda yenileme ve rehabilitasyon çalışmaları konularında eğitim verildi.
Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Daire Başkanı Kahraman Temür’un yapılan eğitimi değerlendirmesiyle sona erdi. Haber Merkezi