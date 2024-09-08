61 yaşındaki Ahmet Arslan, evinin bahçesinde kurduğu özel kümeste, Şili kökenli Araucana tavuklarını besleyerek, bölgedeki organik yumurta pazarında fark yaratıyor.

Beş yıl önce başladığı bu hobi, zamanla hem kendisinin hem de çevresinin organik yumurta ihtiyacını karşılayan bir girişime dönüştü.

Araucana tavukları, özellikle mavi ve yeşil tonlarda yumurtaları ile tanınan bir tür olarak biliniyor. Arslan, bu tavukları beslemeye başladığında, yeşil yumurtaların piyasadaki değerini ve besleyici özelliklerini fark ederek, bu alanda derinlemesine bir bilgi edinmeye başladı.

Şu anda kümesteki Araucana tavuk sayısını 15’e çıkaran Arslan, günlük olarak 10’un üzerinde yeşil yumurta elde ediyor. Bu yumurtalar, bölgedeki organik ürün talebini karşılamada önemli bir rol oynuyor.

Yeşil yumurtaların fiyatları, normal tavuk yumurtalarına göre belirgin bir şekilde yüksek. Piyasada normal yumurtaların tanesi yaklaşık 5 lira civarında satılırken, yeşil yumurtalar 15 ila 20 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Yeşil yumurtaların bu yüksek fiyatının arkasında, yüksek protein içeriği ve besleyici değerlerinin yanı sıra, üretim sürecinin zahmetli olması da yatıyor. Arslan, “Yeşil yumurtalar, sarı ve beyaz yumurtalara göre daha fazla protein ve besin maddesi içeriyor. Bu nedenle, bu yumurtalar organik ürünler arasında oldukça rağbet görüyor” dedi.

Arslan, Araucana tavuklarının bakımına büyük bir titizlikle yaklaşarak, bu işin hem zahmetli hem de tatmin edici bir süreç olduğunu ifade ediyor.

Evinin ve mahalle halkının organik yumurta ihtiyacını karşıladığını belirten Arslan, “Bu tavukları hobi olarak beslemeye başladım ve beş yıl içinde bu işte önemli bir aşama kaydettim. Günlük olarak 10’un üzerinde yeşil yumurta üretiyorum ve bu yumurtaları aileme, dostlarıma ve mahalle halkına dağıtıyorum. Yeşil yumurtalar, normal yumurtalara kıyasla daha besleyici ve sağlıklı” şeklinde konuştu.

Arslan’ın Araucana tavuklarının fiyatları ise oldukça yüksek. Normal tavukların fiyatları 100-200 lira arasında değişirken, Araucana tavukları 400-500 lira arasında bir fiyat aralığında satılmakta. Arslan, tavuk sayısını 50’ye çıkarma hedefini sürdürüyor ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Arslan, “Tavuk sayısını artırarak üretimi daha da büyütmeyi planlıyorum. Bu işi beş yıldır yapıyorum ve bu süreçte oldukça iyi bir tecrübe kazandım. Gelecekte daha fazla kişiye organik yeşil yumurta ulaştırmak istiyorum” dedi.

Yozgat’ta organik ürünlere olan ilgi giderek artarken, Araucana tavuklarından elde edilen yeşil yumurtalar bu talebe önemli bir cevap veriyor.

Arslan’ın başarılı girişimi, organik tarım ve yenilikçi üretim yöntemleri konusunda bölgeye önemli katkılar sağlıyor.

Yeşil yumurtaların yükselen popülaritesi ve bu alandaki gelişmeler, organik tarımın geleceği açısından umut verici bir tablo sunuyor.