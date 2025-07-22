Şile Belediyesi'ne yapılan soruşturmada gözaltın da olan Şile Belediyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu Avukat A.Ş.'nin rüşvet pazarlıklarının da olduğu görüntüler duyuruldu.

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Şile Belediye başkanı Kabadayı'nın da olduğu 5 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alındı.

Sacitterzi

Sacit Terzi, CHP Şile İlçe Başkanıdır. İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü okumaktadır.

Eski İngilizce öğretmeni olduğu bildiriliyor. Evli olduğu bilinen Sacit Terzi, Şile Belediyesi Meclisi’nde uygulanan seçimler sonucunda Şile Belediyesi Başkan vekilliğine seçildi.

Kaynak: Haber Merkezi