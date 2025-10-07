Dilek Pınar Öktem Kimdir?

Silahlı saldırıda yaşamını yitiren Avukat Serdar Öktem’in eşi Dilek Pınar Öktem, özel sektörde faaliyet gösteren bir iç mimar ve konsept tasarımcı olarak tanınıyor. Uzun süredir tasarım, proje geliştirme ve konsept oluşturma alanlarında çalışmalar yürüttüğü biliniyor.

Zelal Taybeti kimdir? Serveti Ne Kadar?
Zelal Taybeti kimdir? Serveti Ne Kadar?
İçeriği Görüntüle

Dilek Pınar Öktem, mimari estetik ve mekânsal tasarım alanında edindiği deneyimle çeşitli özel projelerde görev aldı. Ancak kamuoyuna açık yaşamı ve kişisel bilgileri sınırlı olduğu için yaşı ve özel hayatına dair detaylar paylaşılmadı.

Dilek Pınar Öktem23

Ailesi Ve Özel Yaşamı

Serdar Öktem’in vefatının ardından ailesinin büyük bir üzüntü yaşadığı öğrenildi. Çiftin özel hayatına ilişkin kamuoyuna yansımış detaylı bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Haber Merkezi