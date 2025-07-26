Pazar esnafı ile çıkan kavga sonucunda 1 kişi silahla vurularak öldürüldü, 7 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Cumartesi Pazarı'nda pazarcılar arasında yer sorunu sebebiyle kavga çıktı. Lider Balıkçılık'tan Kemal Topçu hayatını yitirdi.

Oğlunun ise ağır yaralandığı ve hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi. Çevredekilerin ihbar etmesi sonrası pazar yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Yaralı olanlar sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldılar durumları hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır.