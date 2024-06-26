Elmalıdere Mahallesi Birinci Elmalı Sokak'ta bir kişinin pompalı tüfekle vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemelerde pompalı tüfekle vurulan Emrah Bozbey'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Bozbey ve yanındaki iki kişiye bir otomobilden ateş edildiğini, Bozbey'in de otomobildekilere tabancayla karşılık verdiğini tespit etti.

Polis ekipleri, olayın ardından yaralanan otomobildeki E.E'nin ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiğini, G.S'nin de aynı otomobille kaçtığını belirledi.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bozbey'in yanında bulunan B.D. ve H.B. gözaltına alınırken, taraflar arasında husumet bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin sokaktan geldiğini gören maktülün bir binanın köşesine saklandığı, yanındakilerin ise diğer sokağa koştuğu, otomobilin sağ ön camından elinde pompalı tüfekle çıkan kişinin sokağa koşan kişilere doğru ateş ettiği görüldü. Binanın köşesine saklanan maktülün de otomobile ateş açtığı ardından yine otomobilden açılan ateş sonucu yere yığıldığı görüntülere yansıdı.