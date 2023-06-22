Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince ‘Silah Ticareti’ yaptığı tespit edilen 4 şahsın yakalanmasın yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon düzenlenen evlerden 1’inin silah atölyesine dönüştürüldüğünü tespit eden ekipler, yaptıkları aramalarda, 8 tabanca, 1 av tüfeği, 13 sürgü, 31 şarjör, 9 namlu, 17 silah gövdesi, 68 fişek ve silah yapımında kullanılan mengene matkap gibi el aletleri ayrıca muhtelif sayıda silah parçaları ele geçirildi.

Yasa dışı bahis operasyonu Yasa dışı bahis operasyonu

Operasyon sonucu yakalanan 4 şahıstan, 3’ü tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İHA