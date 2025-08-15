Çandır Belediye Başkanı Ertan Eroğlu, etkinliğe katılan milletvekillerine, protokol üyelerine, belediye başkanlarına, sanatçılara ve tüm ilçe halkına teşekkür etti.

Eroğlu, “Eksiğiyle, fazlasıyla, belediyemizin imkânları doğrultusunda icra ettiğimiz şenliğimizde bizleri yalnız bırakmayan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Festival havasında geçen organizasyonumuzu her yıl daha iyisini yapma gayretiyle sürdüreceğiz. Katkı ve katılımlarınız için Allah razı olsun” dedi.

Etkinlik, Çandır’da birlik ve beraberlik duygularını pekiştirirken, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.