Sıla Doğu kimdir sorusu en sık aratılanlar arasında yer alırken kim olduğunu sizler için araştırdık. Son zamanlarda sıkça gündemde yer alan Sıla Doğu'nun gözaltına alınmasıyla beraber konu hakkında araştırmalar da hız kazandı. Son günlerde gündemde yer alan Dilan Polat ve Engin Polat'ın finans gelirleriyle ilgili iddialar sosyal medyayı meşgul etti. İşte Sıla Doğu hakkında tüm merak edilenler...

SILA DOĞU KİMDİR?

Sıla Doğu, 6 Mayıs 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir ve Adanalıdır. Ünlü güzellik merkezi sahibi Dilan Polat'ın kız kardeşi olarak bilinir. Sıla Doğu'nun kendi adını taşıyan bir yaşam merkezi bulunmaktadır. Bu merkezde masaj, cilt bakımı gibi hizmetlerin yanı sıra nefes terapisi gibi özel hizmetler de sunulmaktadır. Sosyal medya platformu Instagram'da @siladogu kullanıcı adıyla 2,1 milyon takipçisi bulunmaktadır.

SILA DOĞU'NUN SEVGİLİSİ KİM?

Sıla Doğu'nun sevgilisi hakkında herhangi resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ve gündeme gelen dedikodular, takipçilerinin ilişki durumu hakkında spekülasyonlarda bulunmasına neden olmuştur.

SILA DOĞU VE DİLAN POLAT

Sıla Doğu'nun Dilan Polat ile olan ilişkisi de merak konusu olmuştur. Ünlü güzellik merkezi sahibi Dilan Polat, Sıla Doğu ile sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunmaktadır. Ancak Sıla Doğu'nun Dilan Polat'ın iş hayatına nasıl etki ettiği veya ne tür bir ilişki içinde oldukları hakkında kesin bilgilere ulaşılamamıştır.