Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Pazartesi gününden itibaren ülkenin büyük bölümünün siklonik hava sisteminin etkisi altına gireceğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin 7 Ekim Pazartesi gününden itibaren siklonik hava dalgası etkisine gireceğini duyurdu. Balkanlar üzerinden gelen sistemin özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde şiddetli sağanak yağışlara yol açması bekleniyor.

Siklonik Hava Dalgası Nedir?

Siklonik hava dalgası, atmosferde alçak basınç sisteminin etkili olduğu, genellikle şiddetli rüzgarlar, sağanak yağışlar ve ani hava değişimlerinin yaşandığı bir meteorolojik olay olarak biliniyor.

Bu tür sistemler özellikle sonbahar aylarında Türkiye’nin batı kesimlerinde etkili oluyor ve kısa sürede kuvvetli yağışlara, su baskınlarına ve fırtınalara neden olabiliyor.

Pazartesi Günü Başlıyor

MGM’nin resmi açıklamasına göre, 7 Ekim Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Trakya ve Ege Bölgesi yağışlı hava ile tanışacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; sabah saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İzmir’in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.”

Bölge Bölge 5 Günlük Hava Durumu

6 Ekim 2025 Pazar:

Trakya ve Ege kıyılarında yerel sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklıkları batı bölgelerde 2-3 derece düşecek.

7 Ekim 2025 Pazartesi:

Yağışlar geniş bir alana yayılacak. Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun batı kesimlerinde kuvvetli sağanak etkili olacak.

8 Ekim 2025 Salı:

Yağışlar şiddetini artıracak. Yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu hariç hemen hemen tüm iller yağış alacak.

9 Ekim 2025 Çarşamba:

Yağışlı sistem tüm yurt genelinde etkisini sürdürecek. Bazı bölgelerde yer yer sel ve su baskını riski bulunuyor.

10 Ekim 2025 Perşembe:

Yağışlar yavaş yavaş doğuya çekilecek. Karadeniz’in doğusu ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanaklar devam ederken, batı bölgelerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Vatandaşlara Uyarı: Dikkatli Olun

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde etkisini artıracak olan siklonik hava dalgası nedeniyle vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar konusunda uyardı.

Yetkililer ayrıca, özellikle kıyı kesimlerde yaşayan vatandaşların fırtına ve deniz ulaşımı risklerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.