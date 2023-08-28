Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, Benli köyünde alt yapı ve sıkıştırma faaliyetleri yürüten ekipleri ziyaret ederek çalışmaları yakından takip edip bilgi aldı.

Benli köyünde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi de alan İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı’ya ziyaretinde İl Genel Meclis Üyesi Nuri Çınar eşlik etti.

Ziyaretler hakkında İl Özel İdaresi’nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, “İl Genel Meclisi Başkanımız İskender Nazlı ve Genel Sekreterimiz Nazif Yılmaz ve İl Genel Meclis Üyemiz Nuri Çınar, Saraykent/Benli köyünde alt yapı ve sıkıştırma faaliyetleri yürüten ekiplerimizi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alıp kolaylıklar dilediler” ifadelerine yer verildi. Melike Aslı Arslan