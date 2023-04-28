Başkan Eroğlu, 28 Nisan Laborantlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Laborantlar, hastalıkların tanı ve tedavilerinde çok büyük bir öneme sahip olup, sağlık hizmetleri açısından en önemli meslekler arasında yer almaktadır” dedi.

Sağlığın vazgeçilmez unsurlarından biri olan laborantlarını riskli ve zorlu bir meslekleri olduğuna işaret eden Başkanı Gökhan Eroğlu, “Hizmet verdikleri alan dolayısıyla sürekli risk altında olan laborantlar, zor şartlara yaşadıkları mağduriyetlere rağmen özverili bir hizmet yürütmektedirler. Öncelikle atama ve kadro sıkıntılarının yanında döner sermaye ödemelerindeki adaletsizliği, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirler alınması, çalışma ortamlarındaki koşullarının iyileştirilmesine kadar birçok soruna çözüm bekliyorlar. Tüm sorunlarının çözülmesi ve daha iyi bir çalışma hayatına kavuşmaları dileğiyle tüm laborantların 28 Nisan Dünya Laborantlar Günü’nü kutluyoruz” dedi. Alpaslan Demir