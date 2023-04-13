Belediye Başkanı Yılmaz, pazar esnafını ve vatandaşı ziyaret ederek sıkıntılarına kulak verdi.

Başkan Yılmaz, Ramazan ayında esnaf ziyaretlerini pazar esnafı ile sürdürdü. İşyerlerini de ziyaret ederek esnafları selamlayan Yılmaz, esnafların talep ve önerilerini dinledi. Vatandaşların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşan Yılmaz, esnafların ve vatandaşların ramazan aylarını tebrik etti.

Esnaflara ve vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Yılmaz, “Çarşamba pazarı nedeniyle kapalı sebze halimizde tezgâhlarını açan pazar esnaflarımızı ziyaret ettik. Alışverişlerini gerçekleştiren hemşehrilerimizle sohbet edip öneri ve taleplerini dinledik. Gerçekleştirdiğimiz esnaf ziyaretleri ve mahallelerdeki incelemelerimiz sırasında sürekli olarak esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini, önerilerini dinliyoruz. Bu kente ne yapılacaksa vatandaşlarımızın fikirleri alınarak yapılıyor. Bizim amacımız bu şehre nasıl bir değer katabiliriz. Vatandaşımızın sorununa nasıl çare bulabilirizdir. O yüzden sürekli halkın içinde ve arasındayız. Halkımıza danışarak, onların fikirlerini alarak çalışmaya gayret sarf ediyoruz. Bize yöneltilen talepleri de öncelik sırasına göre mutlaka yerine getiriyoruz.” dedi. Melike Aslı Arslan