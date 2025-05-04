Sanat hayatına küçük yaşlarda adım atan Ersubaşı, oyunculuk eğitimini Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı.

Henüz altı yaşındayken kamera karşısına geçen Ersubaşı, ilk olarak 1999 yapımı Yılan Hikayesi dizisinde izleyiciyle buluştu. Ancak onu geniş kitlelere tanıtan yapım, çocuk dizileri arasında kült hâline gelen Sihirli Annem oldu. Dizide canlandırdığı “Tuğçe” karakteriyle hafızalara kazındı.

Oyunculuk kariyeri boyunca Her Halimle Sev Beni, OKS Anneleri, Doktorlar, Arka Sokaklar, Aşka Sürgün, Aslı ile Kerem ve Benimle Evlenir misin? gibi yapımlarda rol aldı. 2014 yılında vizyona giren Sabit Kanca 2 filminde “Zeliş” karakteriyle sinema dünyasında da yerini aldı.

Bir dönem aldığı kilolar nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen Ersubaşı, geçirdiği mide küçültme operasyonuyla 41 kilo vererek dikkat çekti. Oyunculuğun yanı sıra bir giyim markasının modelliğini üstlenen Ersubaşı, ayrıca Ben Bilmem Eşim Bilir adlı yarışma programında asistanlık görevinde bulundu.