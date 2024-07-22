Sigara fiyatlarına ardı ardına gelen zamların ardından, yeni bir zam iddiası daha gündeme bomba gibi düştü. Gelir İdaresi Başkanlığı, 3 Temmuz'da yaptığı açıklamada, sigara üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) miktarının, son altı aylık YİÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) artışı olan yüzde 19.49 oranında otomatik olarak artırıldığını duyurmuştu. Bu ÖTV zammı sonrasında sigara fiyatlarında bazı gruplarda 10 TL'ye varan artışlar yaşandı.

SİGARAYA 5-6 TL ZAM GELEBİLİR

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, sigaraya önümüzdeki ay içinde 5-6 TL arasında yeni bir zam beklendiğini öne sürdü. Aybaş, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eğer sigaraya önümüzdeki ay 5-6 lira daha zam yapılırsa, yok daha neler der misiniz?" ifadelerini kullandı.