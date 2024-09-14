Yeni düzenleme, sigara, puro, işlenmiş tütün ve homojenize tütün gibi tütün içeren birçok ürünü doğrudan etkileyecek. Ayrıca, enfiye ve çiğnemeye uygun tütün ürünleri de bu vergi artışından payını alacak. Vergi artışı, sigara fiyatlarına doğrudan yansıyacak ve tüketicilerin cebini daha fazla yakacak.

FİYATLARA CİDDİ ZAM YOLDA

Bu düzenleme, sigara ve diğer tütün ürünlerinin fiyatlarında önemli bir artışa neden olacak. Uzmanlar, özellikle düşük fiyatlı sigara gruplarının bu artıştan en çok etkileneceğini belirtiyor. Vergi oranlarındaki yükseliş, sigara tiryakileri arasında endişe yaratırken, kaçak tütün ve sigara kullanımının artabileceği yönünde de uyarılar yapılıyor.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gece yarısı yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesinin sigara fiyatlarına nasıl yansıyacağını değerlendirdi. Bingöl, "60 liralık bir paket sigaranın satış fiyatı içerisindeki vergi oranı %82’den %86’ya yükselmiştir. Bu düzenleme özellikle düşük fiyatlı sigara gruplarını etkilemektedir. Umarım bu uygulamalar, kaçak ve kayıtdışını daha da artırmaz" ifadelerini kullandı.

Özellikle sigara tiryakileri arasında bu zamla birlikte ciddi bir tedirginlik yaşanıyor. Tiryakiler, artan maliyetler karşısında sigara tüketimini nasıl sürdürecekleri konusunda endişe duyarken, uzmanlar ise sağlık açısından bu fiyat artışının sigarayı bırakmak için bir fırsat olabileceğini vurguluyor.

Bu vergi düzenlemesinin tütün sektörüne, fiyatlara ve nihayetinde enflasyona yansımaları merak konusu. Ekonomistler, vergi artışlarının enflasyonist baskıları artırabileceği ve özellikle dar gelirli vatandaşlar üzerinde ek yük getirebileceğini belirtiyor. Aynı zamanda, kayıt dışı tütün ticaretinde artış yaşanabileceği yönünde uyarılar da geliyor.