Böylece grubun en ucuz sigarası 95 TL’ye, en pahalı ürünü ise 105 TL’ye yükseldi.

Son artışla birlikte, Philip Morris markalı sigaralarda yılın üçüncü fiyat güncellemesi gerçekleşmiş oldu. Temmuz ayında yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi ve ağustos ayında gelen ek artışların ardından, ekim ayında uygulanan bu son zamla birlikte sigara fiyatlarında yıl genelinde ciddi bir yükseliş yaşandı.

Şirketin paylaştığı güncel fiyat listesine göre ürünlerin yeni satış fiyatları şöyle:

Parliament Night Blue Pack & Aqua Blue Slims: 105 TL

Parliament Midnight Blue: 100 TL

Marlboro Red & Touch: 100 TL

Marlboro Edge: 98 TL

Marlboro Edge Blue / Sky: 95 TL

Zamlı fiyatlar 16 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm satış noktalarında yürürlüğe girdi.

Temmuz ayında yapılan ÖTV güncellemesinin ardından tütün ürünleri gruplarına peş peşe zamlar gelmişti. Philip Morris, ağustos ayında da fiyatlarını artırmış, böylece yılın üçüncü zammını ekim ayında gerçekleştirmiş oldu.