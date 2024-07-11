Türkiye'de sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zam gelen sigara grubunun yeni listesini paylaştı.

Sigara ve akaryakıta uygulanacak olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) altı aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşti. Bu kapsamda birçok üründe olduğu gibi sigara fiyatlarına da zam yapıldı.

Bugünden itibaren geçerli olacak zamlarla birlikte, Marlboro tütün ürünleri ve Kemer Group bünyesindeki ithal viski, tekila, cin ve şarap gibi içki çeşitlerinin fiyatlarına da artış yapıldığı bildirildi.