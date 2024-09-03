Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sigara fiyatlarına 3 ila 5 lira arasında yeni bir zam beklendiğini duyurdu. Dündar, yaptığı paylaşımda, "Enflasyon düşüyor sözde ama Eylül ayı içinde sigaraya 3 ile 5 lira arası bir fiyat geçişi olmasını bekliyoruz," ifadelerini kullandı.
YILIN ÜÇÜNCÜ ZAMMI GELİYOR
Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan zamlarla birlikte Türkiye'de en ucuz sigara fiyatı 54 liraya yükselmişti. Son olarak Ağustos ayında tüm sigara gruplarına yapılan artışların ardından, Eylül ayında bir zam daha bekleniyor. Bu, yılın üçüncü sigara zammı olarak kayıtlara geçebilir. En son zamlarla birlikte güncel sigara fiyatları şöyle:
WINSTON Dark Blue & Deep Blue 68 TL
WINSTON Slender 69 TL
WINSTON 71 TL
WINSTON Slims 76 TL
WINSTON Xsence 78 TL
CAMEL Slender 65 TL
CAMEL Deep Blue 66 TL
CAMEL Black & White 67 TL
CAMEL Yellow & Brown 70 TL
LD Slims 65 TL
LD 65 TL
MONTE CARLO Slender 64 TL
MONTE CARLO 64 TL
CAMEL Yellow (100 gram) 165 TL
PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI
PARLIAMENT Aqua Blue Slims 77 TL
PARLIAMENT Night Blue Pack (Uzun) 77 TL
PARLIAMENT Night Blue / Aqua Blue / Reserve 75 TL
PARLIAMENT MIDNIGHT BLUE 73 TL
MARLBORO Red Long 75 TL
MARLBORO Red / Touch 74 TL
MARLBORO Touch Blue/Gray / White 74 TL
MARLBORO EDGE 71 TL
MURATTI 71 TL
MURATTI BLU 70 TL
LARK 70 TL
CHESTERFIELD 69 TL
L&M 69 TL
MARLBORO ROLL 50 Sarmalık Kıyılmış Tütün 100 TL