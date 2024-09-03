Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sigara fiyatlarına 3 ila 5 lira arasında yeni bir zam beklendiğini duyurdu. Dündar, yaptığı paylaşımda, "Enflasyon düşüyor sözde ama Eylül ayı içinde sigaraya 3 ile 5 lira arası bir fiyat geçişi olmasını bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

YILIN ÜÇÜNCÜ ZAMMI GELİYOR

Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan zamlarla birlikte Türkiye'de en ucuz sigara fiyatı 54 liraya yükselmişti. Son olarak Ağustos ayında tüm sigara gruplarına yapılan artışların ardından, Eylül ayında bir zam daha bekleniyor. Bu, yılın üçüncü sigara zammı olarak kayıtlara geçebilir. En son zamlarla birlikte güncel sigara fiyatları şöyle:

WINSTON Dark Blue & Deep Blue 68 TL

WINSTON Slender 69 TL

WINSTON 71 TL

WINSTON Slims 76 TL

WINSTON Xsence 78 TL

CAMEL Slender 65 TL

CAMEL Deep Blue 66 TL

CAMEL Black & White 67 TL

CAMEL Yellow & Brown 70 TL

LD Slims 65 TL

LD 65 TL

MONTE CARLO Slender 64 TL

MONTE CARLO 64 TL

CAMEL Yellow (100 gram) 165 TL

PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI

PARLIAMENT Aqua Blue Slims 77 TL

PARLIAMENT Night Blue Pack (Uzun) 77 TL

PARLIAMENT Night Blue / Aqua Blue / Reserve 75 TL

PARLIAMENT MIDNIGHT BLUE 73 TL

MARLBORO Red Long 75 TL

MARLBORO Red / Touch 74 TL

MARLBORO Touch Blue/Gray / White 74 TL

MARLBORO EDGE 71 TL

MURATTI 71 TL

MURATTI BLU 70 TL

LARK 70 TL

CHESTERFIELD 69 TL

L&M 69 TL

MARLBORO ROLL 50 Sarmalık Kıyılmış Tütün 100 TL