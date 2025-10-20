Sigara fiyatlarında artış dalgası devam ediyor. Imperial Tobacco grubuna yapılan zamla birlikte piyasadaki tüm markalarda fiyatlar tekrardan değişti

Sigara fiyatlarındaki artış serisi tüm markalara yayılmaya devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Imperial Tobacco grubuna da zam geldiğini duyurdu.

Geçtiğimiz hafta PM, CB ve JTI gruplarındaki fiyat artışları ardı ardına yürürlüğe girmişti. PM grubundaki zamlar 16 Ekim’de, CB ve JTI gruplarındaki artışlar ise 17 Ekim itibarıyla uygulanmaya başlamıştı. Böylece piyasadaki hemen hemen tüm sigara markaları yeni fiyat listeleriyle satışa sunulmuş oldu.

20 Ekim itibarıyla zam furyasına Imperial Tobacco da eklendi. Güncellenen listeye göre grubun en ucuz sigarası 88 TL, en pahalı ürünü ise 105 TL seviyesine çıktı.

Güncel sigara fiyat listesi (20 Ekim 2025)

PM Grubu: 95 TL – 105 TL

JTI Grubu: 90 TL – 105 TL

CB Grubu: 90 TL

TT Grubu: 82 TL – 100 TL

BAT Grubu: 90 TL – 105 TL

Imperial Tobacco Grubu: 88 TL – 105 TL