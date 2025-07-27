Kapalı alanda sigara içmenin cezası artık sadece işletmelere değil, sigara içen kişilere de uygulanacak. Yozgat’ı da ilgilendiren denetimler Türkiye genelinde sıklaştırıldı, bireysel ceza süreci başladı.

Yasaklı alanlarda sigara içilmesi durumunda yalnızca işletmelere değil, kurallara uymayan bireylere de ceza kesilecek. Denetimler Türkiye genelinde arttırıldı.

Demirkol, yeni uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, “2025 yılı içerisinde başlatmış olduğumuz çapraz denetimlerimizi çok daha fazla yapmaya başlayacağız. İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere tüm illerimizde ve çevre illerden gelen ekiplerin desteğiyle aktif bir çapraz rutin denetimi başlattık.” dedi.

Emniyet birimleri ve kolluk kuvvetlerinin de destek verdiği denetimlerde, kapalı alanlarda sigara içilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Demirkol, “Bu kapsamda sadece 2025 yılı içerisinde 4 bine yakın cezai işlem uygulandı.” diye konuştu.

Yeni dönemde en dikkat çeken değişiklik bireylere yönelik ceza uygulaması oldu. Demirkol, “Denetimde daha da hassas olduğumuz konu artık içen bireye de ceza uygulanmasıdır. Yani bireysel cezanın da işletmeyle beraber uygulanacağını tekrar hatırlatmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Demirkol, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar için açılan poliklinik sayısında da artış olduğunu söyledi. “Toplamda 700’e yakın sigara bırakma polikliniğimiz oldu. Son 3 ay içerisinde 150’ye yakın poliklinik açtık. Hedefimiz bu yıl sonunda bine yakın sigara bırakma polikliniğini hayata geçirmek.” dedi.

Sahada yürütülen çalışmalara da değinen Demirkol, “İdeal kilonu öğren ve sağlıklı yaşa” uygulaması kapsamında 10 milyona yakın kişinin boy ve kilosunun ölçüldüğünü, bu sırada sigarayı bırakma konusunda bilgilendirme stantlarının da açıldığını aktardı.

Demirkol, sigaranın Türkiye'de her yıl yaklaşık 100 bin kişinin ölümüne neden olduğunu belirtti. “Tüm dünyada sigara nedeniyle her yıl 8 milyon kişi hayatını kaybediyor. Bu rakamın 1 milyonu pasif içicilerden oluşuyor. Türkiye’de ise bu sayı yıllık yaklaşık 100 bin.” dedi.

Ayrıca, elektronik sigara ve puf gibi ürünlerin de yasak kapsamında olduğunu hatırlatan Demirkol, bu ürünlerin satış ve kullanımına yönelik denetimlerin sürdüğünü ve tespit edilen ürünlere el konulacağını dile getirdi.