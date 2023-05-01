Dumansız tütün ürünlerinin sigara kadar tehlikeli olduğunu söyleyen uzmanlar, vatandaşları uyardı.

Yozgatlı vatandaşların da dikkatli olması gereken konu hakkında uzmanlar uyarıyor.

RİSK OLUŞTURUYOR

Nargile ve elektronik sigara gibi ürünlerin masum olduğu iddialarının tamamen amaçlı ve yanıltıcı olduğunu ifade eden uzmanlar, şu bilgileri verdi; “Son yıllarda artış gösteren nargile kullanımı da bütün diğer tütün ürünleri gibi zararlı olmakla kalmayıp, ayrıca tüberküloz, hepatit gibi hastalıkların bulaşması için risk oluşturuyor. Tütün endüstrisi tarafından, sigarayı bıraktırma özelliğine sahip olduğu iddiaları ile piyasaya sunulan elektronik sigara ve dumansız tütün ürünleri de sigaraya eşdeğer birer tehlike oluşturuyor. Tütün endüstrisi, gençleri hedef alıyor. Genç nesil tütün ile mücadele bilincine hâkim bir şekilde yetiştirilmeli. Anaokulundan başlayarak; çocuk, genç ve yetişkin yaş gruplarına özgü eğitim programları ile tütün ürünü kullanımının engellenmesi gerekiyor.”

“SİGARAYI BIRAKMAK MÜMKÜN”

Sigarayı bırakmada zorlu bir süreci göze almanın ve sağlık kuruluşlarından destek talep etmenin gerekliliğine dikkat çeken uzmanlar, “Sevdiklerinize bir iyilik yapın ve sigarayı bırakın. Elbette sigarayı bırakmak zor ve ciddi bir iştir. Ama asla imkânsız değildir” ifadelerine yer verdiler. Haber Merkezi