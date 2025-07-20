Kredi kartıyla yapılan sigara alışverişlerinde son dönemde artan ek ücret talepleri ve zorunlu ürün satışı uygulamaları, Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ortak denetimleri sonucu mercek altına alındı. Yapılan açıklamalara göre, yasa dışı uygulamalara son verilerek tüketicilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hedefleniyor.

Şikayetler Arttı, Denetimler Başladı

Tüketicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçen yetkililer, özellikle küçük esnaf ve bazı zincir bayilerde kredi kartıyla sigara satın alırken 2 ila 4 TL arasında değişen ek ücretlerin talep edildiğini ve sigara almak isteyen müşterilere zorunlu olarak başka ürünlerin satılmaya çalışıldığını belirledi. Bu durumun yasalara aykırı olduğuna dikkat çeken yetkililer, uygulamaların sona erdirilmesi için kapsamlı bir inceleme başlattı.

Yasal Mevzuat Ne Diyor?

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili düzenlemeler, kredi kartı ile yapılan satış işlemlerinde tüketiciden herhangi bir ilave ücret alınmasını açık bir şekilde yasaklıyor. Buna rağmen bazı işletmeler, bankalara ödedikleri yüksek POS cihazı komisyonlarını tüketicilere yansıtarak yasadışı kazanç sağlamaya çalışıyor.

Bakanlık ve BDDK Ortak Denetimde

Ticaret Bakanlığı ile BDDK, bu tür yasa dışı uygulamaların önüne geçmek için eş zamanlı denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler sonucunda mevzuata aykırı işlem yaptığı tespit edilen işletmelere yönelik ağır yaptırımlar uygulanacak. Bu yaptırımlar arasında POS cihazı sözleşmelerinin iptali, idari para cezaları ve Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulması da yer alıyor.

Tüketiciler Ne Yapmalı?

Yetkililer, kredi kartıyla sigara alırken ek ücretle karşılaşan vatandaşlara, durumu derhal Ticaret Bakanlığı’nın tüketici hattına veya Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden bildirmeleri çağrısında bulundu. Ayrıca, Ticaret İl Müdürlüklerine yapılacak başvurularla da hak arama süreci hızlandırılabilecek.

Öte yandan küçük ölçekli işletmeler, tütün ürünlerindeki düşük kar marjı nedeniyle zorlandıklarını ve bankaların POS komisyonlarının maliyetleri artırdığını ifade ediyor. Ancak, yetkililer bu sorunun çözümünün yasa dışı uygulamalarda değil, sektör bazlı teşvik ve destek politikalarında aranması gerektiğini vurguluyor.

Yeni dönemde, hem tüketicilerin korunması hem de ticari faaliyetlerin şeffaflığı için çeşitli yasal düzenlemelerin yapılması planlanıyor. Bu düzenlemeler, kredi kartı kullanımı başta olmak üzere perakende sektöründeki tüm işlemlerde adalet ve denge gözetilerek uygulanacak.

Yürürlüğe giren denetimler ve caydırıcı yaptırımlarla birlikte, sigara satışlarında kredi kartı kullanımında alınan ek ücret dönemi sona eriyor. Tüketiciler artık yasal hakları çerçevesinde, hiçbir ek bedel ödemeden alışveriş yapabilecek. Yetkililer ise, bu süreçte denetimlerin kesintisiz süreceğini belirtiyor.