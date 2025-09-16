Fiat, Doblo combi kampanyasını duyurdu. Fiat Doblo combi stoklarda sınırlıdır. kampanyadan faydalanmak için acele etmeniz gereklidir. Kampanya bilgileri aşağıda belirtildi:

Koç Fiat Kredi Ticari Kredi: Kampanya 02.09.2025 - 01.10.2025 tarihleri arasında 0 km 2024-2025 model yılı Doblo Combi modellerinde geçerli 600.000 TL kredi, 12 ay taksit, %0 faiz oranı, aylık 50.000 TL ödeme seçeneği (aylık maliyet oranı %0,2 yıllık maliyet oranı %2,39) veya 800.000 TL kredi, 16 ay taksit, %1,3846 faiz oranı, aylık 56.401,50 TL ödeme seçeneği (aylık maliyet oranı %1,61 yıllık maliyet oranı %21,14) kullanacağınız ticari kredilerde, Marka Kasko ya da Fiat Yol Arkadaşım Connect satın alan müşteriler için geçerlidir. Bu kredi kampanyasından yararlanmanız halinde bir defaya mahsus ve peşin olmak üzere yasal vergiler dahil 600.000 TL kredi için 6.900 TL kredi tahsis ücreti ve 700 TL rehin tesis ücreti, 800.000 TL kredi için 9.200 TL tutarında kredi tahsis ücreti ve 700 TL rehin tesis ücreti talep edilecektir. Kampanya, Fiat ve Koç Fiat Kredi onayı ile geçerlilik kazanacaktır. Kampanyadan yararlanılmaması durumunda 02.09.2025 - 01.10.2025 tarihleri arasında Koç Fiat Kredi kredi kullanımında %3,54 faiz fırsatı sunulmaktadır.Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler ve kredi tahsis ücreti, müşterinin hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir. Fiat ve Koç Fiat Kredi' nin önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır.

Tablodaki ödeme planları örnek olarak simüle edilmiştir. Uygulamada araç fiyatına, kullanılan kredi koşulları ve müşteri tipine göre değişiklik gösterebilir.

Nakit İndirim Kampanyası

Nakit İndirim Kampanyası: 75.000 TL'lik indirim Doblo Combi modellerinde yapılacak peşin alımlarda geçerlidir ve bu indirim, kredi kampanyası ile beraber kullanılamaz. Tüm kampanyalar stoklarla sınırlıdır.