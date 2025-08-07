Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Citroen, yeni araç satın almak isteyenler için düzenlediği kredi kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Otomobil üreticisinin yeni nesil modelleri arasındaki yeni C4’ün benzinli versiyonu için faizsiz ve 12 ay vadeli 150 bin TL kredi imkanı sunuyor.

Bununla birlikte, çevre dostu sürüş deneyimi talep eden kişiler için otomobil üreticisinin yüzde 100 elektrikli modelleri e-C4 ve e-C4 X modelleri için faizsiz ve 12 ay vadeli 150 bin TL kredi desteği veriyor.

12 Ay Vadeli Olacak

Cirtroen, ticari araç segmentinde faaliyet gösteren işletmeler için hafif ticari araç modellerinde çeşitli kredi kampanyaları düzenliyor. Bunlar arasında, Berlingo Kombi, Berlingo Van, Jumpy Van ve Jumpy Spacetourer modelleri için iki çeşit kredi fırsatı sunuluyor.

Bu durumda, faizsiz ve 12 ay vadeli 700 bin lira kredi seçeneği de müşterileri bekliyor.

Aynı zamanda, 2024 model Jumpy Van ve Jumpy Spacetourer modellerinde ise daha uygun şartlar alıcılarını bekliyor. Bu şekilde, faizsiz ve 12 ay vadeli 220 bin lira ya da yüzde 2,99 faiz oranıyla 12 ay vadeli 550 bin lira kredi imkanı veriliyor.