Henüz Meclis’te kesinleşmiş bir karar bulunmazken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı düşük gelirli ailelere yönelik yeni bir destek programını devreye almaya hazırlanıyor. “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” adıyla duyurulan paket, özellikle sıfır araç almayı planlayan aileler için önemli avantajlar içeriyor.

İlk Arabam” Programının Ayrıntıları

Bakanlık tarafından hazırlanan programa göre, özellikle 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler destekten faydalanabilecek. Destek paketinin amacı; düşük gelir gruplarına uzun vadeli, ödenebilir finansman imkânı sağlamak, ailelerin yaşam standartlarını yükseltmek ve aynı zamanda Türkiye’deki araç parkının yaş ortalamasını düşürmek. Böylelikle karbon emisyonlarının azaltılması da hedefleniyor.

Program, yalnızca yerli üretim sıfır otomobiller için geçerli olacak. Bu kapsamda Türkiye’nin yerli otomobili Togg başta olmak üzere yerlilik statüsündeki araçların satışlarının artması bekleniyor.

TESK’ten Hurda Teşviki Çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada hurda teşvikinin acilen yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Palandöken, en son 2018’de uygulanan ve yaklaşık 7,7 milyon aracı kapsayan hurda teşviki sayesinde hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlandığını hatırlatarak, “Hurda durumundaki araçların ekonomiye kazandırılması, ithalat bağımlılığının azaltılması ve vatandaşların yeni araç alımının teşvik edilmesi gerekiyor” dedi.

Palandöken ayrıca, araçlarını yenilemek isteyen vatandaşlara yönelik düşük faizli ve cazip kredi alternatiflerinin devreye sokulması gerektiğinin altını çizdi.

Meclis’te Süreç Sürüyor

MHP’li milletvekilleri tarafından TBMM’ye sunulan Hurda Teşviki Teklifi ile ilgili henüz kesin bir karar alınmış değil. Ancak hem TESK’in çağrıları hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “İlk Arabam” programı, sıfır araçta ÖTV indirimi ve araç yenileme konusunun önümüzdeki dönemde de gündemde kalacağını gösteriyor.

Programın başvuru tarihleri ve ayrıntılarının ise önümüzdeki günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.