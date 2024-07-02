Son yılların beğenilen kadın oyuncularından olan Şifanur Gül, yıldızı parlayan ünlüler arasında yer alıyor. Peki Şifanur Gül kimdir? Şifanur Gül kaç yaşında? İşte detaylar…

ŞİFANUR GÜL KİMDİR?

Şifanur Gül, 26 Kasım 1997 tarihinde Ankara’da doğdu. Çocukluğundan beri oyuncu olmayı hayal eden Şifanur Gül, 18 yaşında oyunculuk eğitimi almaya başladı.

Profesyonel anlamda eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde tamamladı. Kamera önü oyunculuğuna ilk projesi olan Sevdim Seni Bir Kere dizisiyle başladı.

Daha sonraki yıllarda Benim Adım Melek, Uyanış: Büyük Selçuklu, Cam Tavanlar, Hayatımın Şansı, Kuş Uçuşu, Terzi ve Yaratılan dizilerinde oynadı. Şifanur Gül, 2023 yılında GQ Türkiye Men of The Year Ödül Töreni’nde Yılın Yükselen Yıldız Kadın Oyuncusu ödülünü aldı.

Yay burcu olan Şifanur Gül, 1.70 boyunda. Şifanur Gül’ün Instagram hesabında 120 bin takipçisi bulunuyor. Genç oyuncu, sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

ÜNLÜ OYUNCUNUN YER ALDIĞI DİZİLER:

Benim Adım Melek (2019), Sevdim Seni Bir Kere (2019), Hayatımın Şansı (2022), Kuş Uçuşu (2022), Cam Tavanlar (2021), Uyanış: Büyük Selçuklu (2020) ve Gülperi (2020) adlı yapımlarda rol almıştı.