Güner’in evliyaların mesajlarını ilettiğini öne sürdüğü buluşmada kullandığı ifadeler ve seans ücretleri eleştirilerin odağı haline geldi.

Bursa’daki Emir Sultan Türbesi’nde düzenlenen etkinlikte, Güner’in katılımcılara yönelik yaptığı konuşmada, “Evliyaların mesajı vardı. Bir aracıdan bir iki cümle dinlemeniz icap ediyordu. Şimdi kapat gözlerini... Bu sohbetin, bu muhabbetin, bu buluşmanın bilgeliği nedir?” şeklindeki sözleri dikkat çekti.

SEANS ÜCRETİ 129 BİN TL

Ünal Güner’in bireysel seanslar için 129 bin lira talep ettiği öğrenildi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu ücretlerin İbni Sina Kadim Şifa Vakfı’na bağışlandığını belirten Güner’in söz konusu vakfın kurucusu olduğu ortaya çıktı. Bu durum, bağışların şeffaflığına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Etkinlik görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kullanıcı Güner’e tepki gösterdi. Kendisini “şifacı” olarak tanıtan Güner’in talepleri ve yöntemleri, etik tartışmaları da beraberinde getirdi.

Yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Güner’in faaliyetlerinin yasal çerçevede değerlendirilip değerlendirilmediği merak konusu oldu.