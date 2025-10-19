Tuz Gölü'nü turizme kazandırmak için yeni bir adım daha atıldı. Kıl Çadırları ile bölgenin sağlık turizmi gelirlerinin arttırılması hedefleniyor. Ülkemizin en önemli tuz kaynakları arasında gösterilen Tuz Gölü, sağlık turizmi açısından da önemini her geçen gün arttırıyor. Bölgeye kurulan özel kıl çadırlar ile oluşturulan sağlık odaları şifa arayanların uğrak noktası olacak.

Aksaray’ın Eskil İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan 32 kıl çadırdan oluşan tuz odaları, sağlık turizmi kapsamında yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor.

Tuz gölü: Terapi Merkezi

Tuz Gölü’nün eşsiz doğası içinde kurulan tesis, hem sağlık hem de doğa turizmini bir araya getiriyor. Ziyaretçiler, gün doğumu ve gün batımında Tuz Gölü’nün eşsiz manzarasının tadını çıkarırken, aynı zamanda tuzdan yapılan odalarda nefes terapisi ve dinlenme imkânı buluyor.

Bölgede düzenlenen at ve ATV turları da ziyaretçilere Tuz Gölü’nün bembeyaz yüzeyinde farklı bir deneyim yaşatıyor. Doğayla iç içe bu etkinlikler bölgeyi ziyaret eden turistlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, tuz odaları deneyiminden oldukça memnun kaldıklarını belirterek, odalarda geçirdikleri sürenin nefes darlığına iyi geldiğini ifade ediyor.

Tuz Odaları Şifa Dağıtıyor

Tuz Gölü turizmiyle doğa ve turizme farklı bir kapı açıldığını ifade eden Eskil İlçe Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, "Eskil Tuz Gölü Obalarında tuz odasındaki çadırdayız". Sağlık turizmi olarak bir nimet olan Tuz Gölü ve tuz odalarını Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu hocamız da ziyaret ederek, Tuz Gölü’nün faydalarını, nimetlerini ve ne kadar önemli olduğunu dile getirdi.

Tuz odalarımızın, solunum ve cilt hastalıklarına çok faydalı olduğunu bizzat kendisi açıkladı. Ayrıca Tuz Gölü, coğrafya açısından dünya cennetinden bir tanesi. Sınırsız gökyüzü, uçsuz bucaksız beyazlığı eşliğinde gün doğumu ve gün batımı ile görsel açıdan Allah vergisi tabiat güzelliği var.

Bu doğal şifa kaynağı ve görsel güzelliği açarak yerli ve yabancı turistleri ağırlıyoruz. Sağlık ve coğrafya açısından yerli ve yabancı turistlerimiz Tuz Gölü’nü ziyaret ederek tabiatın güzelliğini ve nimetlerinden faydalanıyorlar" dedi.

Tuz Gölü için İsviçre’den Geldiler

İsviçre’den tuz obalarına gelen 65 yaşındaki Daniel Simmler, "Daha önce böyle bir şey görmedim, sağda solda her yerde tavanda bile tuz var. Görselliği, manzarası her şey çok güzel. Geldiğimiz için çok mutlu olduk" derken, eşi Caroline Simmler ise "Tuz Gölü’nü daha önce bilmiyorduk, tuz odalarının sağlığa faydalı olduğunu düşünüyorum. Farklı ve ilginç bir yer olmuş" dedi.