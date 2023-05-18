Akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgâr ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Sanayi sitesinde, rüzgâr 5 iş yerinin çatısını uçurdu.

Aranan şahıslar yakalandı Aranan şahıslar yakalandı

Çatıdan kopan parçalar etrafa saçılırken park halindeki bir araca zarar verdi. AA