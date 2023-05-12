Vali Yardımcısı Adnan Kayık'ın başkanlığında yapılan toplantıda kurul temsilcileri kadına yönelik şiddet uygulamalarında son durum ile İl genelinde yaşanan sorunları konuşarak alınan tedbir kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İl genelinde yaşanan şiddetin en aza indirilebilmesi amacıyla bütün katılımcılar aktif bir şekilde kendi görev alanları hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş olup kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun önemine değinildi.

Toplantıda bir açıklama yapan Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli; Kadına Şiddetle Mücadele konusunda, İçişleri Bakanlığımız ve diğer paydaş Bakanlıkların son yıllarda önemi gözle görülen çalışmalar yaptığını belirterek, insana verilen değerin önemli olduğunu, özellikle annemiz, kardeşimiz, eşimiz, yakınımız olan kadının hakkının, hukukunun korunmasının tek amaçları olduğunu söyledi.



Kadına şiddetle mücadelede önemli bir uygulama olan KADES’in daha yaygın hale getirilmesi için yürütülen çalışmalarının devam etmesi gerektiğine de dikkat çeken Neşeli, ülkemiz genelinde uygulamanın kullanım oranının sürekli artış gösterdiğini belirterek, bu noktada ilimizde de hem kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın personelin, hem de ilimiz genelinde ki kadınların uygulama hakkında gerekli bilgiyi edinmelerinin sağlanması yönünde aktif çalışmaların aralıksız yapılarak, daha fazla kadınımıza ulaşılmasını istedi.



KADES uygulamasının, caydırıcılık anlamında önemli olduğunu belirten Neşeli, daha sonra şöyle konuştu: “Bakanlılıklarımızın hazırlamış olduğu faaliyet raporları ve farkındalık çalışmaları sayesinde, toplumsal farkındalık arttıkça, bu konuda daha iyi noktaya geleceğimize inanıyorum. Elimizde ki verilere baktığımızda geçtiğimiz yıla oranla kolluk kuvvetlerimize ve yargı mensuplarımıza intikal eden kadına şiddet olaylarında gözle görülür düşüşler yaşanmıştır. Bu verileri daha da aza indirgeyerek, kamu kurumlarımızın, ilgili birimlerimizin tedbirleri ve çalışmaları ara vermeden devam edecektir. İnşallah kısa bir zaman sonra Kadına Şiddetle Mücadele konusu toplum olarak gündemimizden çıkacaktır. İlimiz ve ülkemizde kadına şiddeti gündemimizden çıkarmak adına kurumlar arası koordinasyonu en iyi şekilde sağlamak için hep birlikte gayret edeceğiz” İfadelerini kullandı. Alpaslan Demir