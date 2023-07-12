Kurulan semt pazarlarında yaz meyveleri tezgâhlardaki yerlerini alıyor. Sıcak havalarda serinlemek ve meyve ihtiyaçlarını karşılamak için pazarın yolunun tutan vatandaşlar karpuz, şeftali, kiraz, vişne ve üzüme rağbet gösteriyor.

Yozgat’ta market manav reyonlarında ve kurulan semt pazarda karpuza ise ayrı bir ilgi gösteriliyor. Karpuzun kilosu tezgahlarda 9 ila 10 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

“SICAK HAVALARDA RAĞBET GÖRÜYOR”

Pazarda karpuz satan esnafı, havaların sıcak olması dolayısıyla karpuza ilginin yüksek olduğunu belirterek, “Karpuz fiyatları gayet normal. Vatandaşlar sıcak havada serinlemek için karpuza rağbet gösteriyorlar. Kilosu 8 -10 liradan satılıyor. Havaların çok sıcak olması sebebiyle vatandaşlar karpuza yöneldi. Karpuz, pazarın çok satılan meyvelerin arasında” diye konuştu. İHA/Haber Merkezi