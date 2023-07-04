Normal günlerde Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran vatandaşlar hava sıcaklığının artması dolayısıyla gölge yer arayıp serinlemeye çalıştı.

Normal günlerde Cumhuriyet Meydanında vakit geçirmek ve güneşten yararlanmak isteyen vatandaşlar hava sıcaklıklarının 29 dereceye çıkması ile birlikte gölge yer aradı.

Hava sıcaklığının 29 dereceyi göstermesi ile sıcaktan bunalan vatandaşlar gölge alanları tercih ederek serinlemeye çalıştı.

Yozgat’ta etkili olan sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar, çareyi ağaç gölgelerinde serinlemekte arıyor.

Yozgat’ta gün içerisinde hava sıcaklığı 29 dereceye yükseldi. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar parklardaki gölge alanları doldurdu. Uzmanların “sıcak havalarda dışarı çıkmayan” uyarılarını dikkate almaya çalıştıklarını dile getiren vatandaşlar, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadıklarını ifade ettiler. Çocuklarıyla birlikte parklara gelen ebeveynler de, oyun alanlarında zaman geçirdi. Hava sıcaklığının geçen yıla oranla düşük olduğunu ve ilerleyen günlerde sıcaklığın daha da artacağını belirten vatandaşlar, sıcaklardan yetişkinlerin bir şekilde korunabildiğini ancak en fazla çocukların etkilendiğini söyledi. Melike Aslı Arslan