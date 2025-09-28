"Sonbahar etkisini göstermeye başladı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sonbaharın etkisini göstermeye başladığını ve yağışlarla iç kesimlerdeki sıcakların 18 ila 20 derecelere kadar düştüğünü söyledi.

Çelik, yurdun yeni hafta ile birlikte yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini dile getirerek, özellikle kuzey ve iç bölgelerde pazartesi ve salı günü yağışlı havanın hakim olacağını belirtti.

Çelik, en yüksek sıcaklıkların kuzey kesimlerde 20 ila 22 derece olduğunu kaydederek, iç kesimlerde ise özellikle gece saatlerindeki sıcaklıkların yer yer 5 derecenin altına düştüğünü bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı uyarıda bulundu. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerektiği belirtildi.

Yozgat’ta Hafta İçi Hava Nasıl Olacak

Yozgat’ta hafta sonu güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşları, yeni haftayla birlikte yağışlı hava bekliyor.

Hafta sonu ve pazartesi gününde parçalı bulutlu ve güneşli hava görülecek. Ancak salı günü sabah saatlerinden itibaren başlayacak yağışın öğle saatlerinde yer yer artması bekleniyor. Havanın 17 derece civarında seyredeceği, gece sıcaklıklarının ise 7 dereceye kadar düşeceği bildirildi.

Haftanın Geneli Nasıl Olacak?

Yağışın ardından Yozgat’ta yeniden parçalı bulutlu ve güneşli günler öne çıkacak. Çarşamba ve perşembe günü hava sıcaklıklarının 16-17 derece civarında seyretmesi, cuma günü ise 20 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.