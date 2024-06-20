Orman Genel Müdürü hemşehrimiz Bekir Karacabey, yangın riski dolayısıyla vatandaşları uyardı.

Genel Müdür Karacabey, yangın riskinin yüksek olduğu illerde valiliklerin ormana giriş yasağı getirdiğini söyledi.

Karacabey şöyle konuştu: "Hava sıcaklıkları artıyor, orman yangını riskine dikkat! Ormanlık alanlarda ateş yakmayalım. Ormanlık bölgelere izmarit, şişe ve benzeri çöp atmayalım. Anız temizliği için ateş yakmayalım. Alacağımız her tedbir olası bir orman yangınını önleyecek. Yeşil Vatan'ı hep birlikte koruyalım. Vatandaşlarımız lütfen yasaklara uysun. Bizim tesis ettiğimiz orman parklarımız var. Ormana gitmek isteyen vatandaşlarımız cep telefonlarına 'Benim Ormanım' uygulamasını indirirlerse kendilerine en yakın yerdeki orman parklarını, mesire alanlarını görebilirler. Bu ihtiyaçlarını bu şekilde gidersinler ve izinsiz alanlara lütfen girmesinler ve hele hele bu alanlarda lütfen ateş yakmasınlar. Hasat mevsimindeyiz. Tarımla iştigal eden vatandaşlarımız mahsullerini aldılar ve bunun neticesinde ortaya çıkan anızları maalesef yakarak yok etmeye çalışıyorlar. Özellikle yangın riskinin yüksek olduğu dönemde, anızda da olsa ormana uzak bir noktada da olsa başlayan her bir yangın, anında bir yerleşim yerine veya ormana ulaşıyor, sirayet ediyor. Bu da maalesef böyle kritik zamanlarda önüne geçilemeyecek bir felakete dönüşebiliyor."

Kurban Bayramı tatili nedeniyle kara yollarında ciddi araç trafiği yaşanacağına dikkati çeken Karacabey, vatandaşlardan, özellikle orman içinden geçen yollarda dışarı söndürmeden izmarit atmamasını istedi.