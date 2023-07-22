Yaz aylarının en sıcak günlerinin yaşandığı şu günlerde araçlar da güneş ışınlarından etkileniyor. Araçların gün boyu güneş altında kalması aracın boyasının zarar görmesine neden olabiliyor. Uzmanlar, bunun önüne geçilebilmesi için aracın şeffaf boya koruma folyoları ile kaplanmasını öneriyor. Yozgatlı araç sahiplerini de ilgilendiren konuyla ilgili açıklamalarda bulunan uzmanlar, “Otomobillerimize bir takım uygulamalar yapmak bize fayda sağlayabilir. Yaz aylarındayız, otomobillerimizle tatile gidenlerin sayısı oldukça fazla. Bir takım uygulamalar bize oldukça yarar sağlayabiliyor. Otomobillerimize boya koruma sistemleri yaptırdığımızda uzun yolda gelen taşlar otomobillerimizin boyasına zarar vermiyor, korumuş oluyoruz. Güneşin altında kalan bir otomobilin boyası zarar görmemiş oluyor. Malum sıcaklar çok fazla” dedi.

"SICAKLARDA KLİMA BAKIMI ÇOK ÖNEMLİ"

Sıcak havanın etkisiyle klima kullanımının en üst seviyeye çıktığı günlerde klima bakımının önemine de değinen uzmanlar, “Otomobillerin klima bakımı da çok önemli. Malum sıcaklar çok fazla olduğu için klimaların dezenfektasyon uygulaması bizim ve ailemizin sağlıklarını koruyabiliyor. Senede bir defa mutlaka klima bakımları tatile çıkmadan önce mutlaka yapılmalı. Çünkü çocuklarımızla, ailemizle birlikte zaman geçiriyoruz. Klima dışarıdaki havayı içeriye alırken otomobilin belli kanallarından geçtiğinden dolayı o kanalların dezenfekte olması çok önemli" diye konuştu.

"KALİTELİ CAM FİLMLERİ İLE KORUMAK MÜMKÜN"

Araçlara uygulanan cam filmlerinde mutlaka kaliteli bir malzemenin kullanılması gerektiğini dile getiren uzmanlar, “Cam filmi uygulamaları çok kaliteli yerlerde yaptırmanızı öneriyoruz. Çünkü güneşin zararlı ışınlarından kendimizi ve ailemizi korumamız gerekiyor. Isıyı içeri minimum aldığından dolayı klimalarımızı daha az çalıştırıyoruz. Böylece de yakıt tasarrufu yapabiliyoruz. Ama sürüş güvenliğine de büyük katkısı bulunuyor cam filminin. Çünkü güneşin göz alıcılığını da engellediğimiz zaman sürüşe daha çok odaklanabiliyoruz” diye konuştu. İHA/ Haber Merkezi