Proje kapsamında ilçe merkezi ve köylerimizdeki yaşlı, engelli, bakıma muhtaç ve tek başına yaşayan vatandaşların yemek ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Kaymakam Açıkgöz, “Aşevimizin müstakil bir binaya taşınmasının ardından hayırseverler tarafından bağışlanan koyun sayısı 187 adete ulaştığını söyledi.

Kaymakam Ali Açıkgöz yaptığı açıklamada, “Hayırsever vatandaşlarımız, her geçen gün projeyi daha da sahipleniyor. Engelli, yaşlı, bakıma muhtaç ve tek başına yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için çıkan yemeklerin en güzel şekilde hazırlanması için büyük gayret gösteriyoruz. Proje bütçemize ek olarak hayırsever vatandaşlarımız, ilk günden bu yana koyun bağışları başta olmak üzere ayni bağışlarla aşevimizi desteklediler. Bu bağışlar sayesinde yemeklerimizin kalitesi, en üst düzeye ulaştı. Düzenli olarak anketler yapıyoruz. Anketlerle memnuniyet durumunu kontrol ederken yeni taleplere göre değişiklikler yapıyoruz. Elhamdülillah çıkan yemekler, bir aşevinde çıkan yemekten çok farklı durumda. Yaklaşık bir aydır ilçemizin yanısıra Kadışehri Kaymakamlığına da vekalet ediyorum. Burada da Aşevi kuruluş aşamalarını tamamladık. Ve 10 gündür Kadışehri ilçemizde de sıcak yemek teminine başladık. Kaymakamlığımız bünyesindeki aşevimize, ayni ve nakdi bağışta bulunan tüm hayırseverlere, ilçemiz adına, ilçemizin yaşlıları, engellileri ve ihtiyaç sahibi vatandaşları adına teşekkür ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu tür projeleri yapmamız için bizleri teşvik eden ve destekleyen tüm devlet büyüklerimize şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir