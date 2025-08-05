Diyetisyen Beyzanur Şimşek Çetin yaptığı açıklamada, ‘’6 yıldır bulunduğu mesleki hayatı içerisinde diyetisyen uzmanlığı hizmeti vermektedir. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sağlıklı beslenmeye yönelik, taze ürünlerin tüketilmesi, su içimine dikkat edilmeli’’ dedi.

Yaz aylarının gelmesiyle dengeli beslenmeye yönelik bilgiler veren Çetin, ‘’Yaz aylarında sağlıklı beslenme, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız için son derece önemlidir. Yüksek sıcaklıkların etkisiyle metabolizmamız hızlanır ve vücudumuz daha fazla su kaybeder. Buna bağlı olarak, doğru besinleri tüketmek ve vücudumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için yaz aylarında da sağlıklı beslenmek vücudumuzun dengesi için önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

Çetin, yaz aylarında taze meyve ve sebzelerin tüketimine yönelik şunları söyledi: “Öncelikle, yaz aylarında toprağın bize sunduğu mevsim sebze ve meyvelerini tüketmek önemlidir. Havaların ısınmasıyla birlikte artan terleme ile vücudumuz daha çok su kaybedeceği için bu süreçte halsizlik, nabızda düşüklük, dolaşım bozuklukları vb. gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilmektedir.”

“Günde Mutlaka 2 – 2.5 lt su içmeliyiz”

Günlük su içimine dikkat çeken Diyetisyen Çetin, “Sebze ve meyveler, vücudumuzun su ihtiyacını karşılamak için idealdir. Aynı zamanda, bu gıdalar antioksidan, vitamin ve mineral açısından zengindirler. Ve tabi su kaybını önlemek adına su tüketimini ihmal etmemek için mutlaka 2-2.5 lt su içmeliyiz” diye konuştu.

Yüksek Kaloriye Dikkat

Yaz aylarında tüketilen besinlerin kalori değerlerinin önemli olduğunu dile getiren Çetin, “Yüksek kalorili besinler, sıcak havalarda metabolizmamızı yavaşlatır ve sindirim sistemimizi zorlar. Bu nedenle, yaz aylarında hafif ve düşük kalorili yiyecekler tüketmek daha iyidir. Örneğin, salata, ızgara tavuk, balık, sebzeli omlet gibi besinler, hem hafif hem de besleyici olmaları açısından idealdir” ifadelerini kullandı.

“Dengeli Ve Sağlıklı”

Çetin, “Yaz aylarında dengeli ve sağlıklı bir diyet uygulamak, kilo kontrolü için de önemlidir. Sıcak havalarda fazla yemek, vücudumuzu yormakla kalmaz, aynı zamanda kilo alımına da neden olabilir. Bu nedenle, yaz aylarında düzenli olarak egzersiz yapmak ve dengeli bir diyet uygulamak, sağlıklı bir yaşam tarzı için önemlidir. Sindirimi kolay olacak besinlere yer vermek, çok yağlı ve kızarmış gıdalardan uzak durmak özellikle yaz aylarında daha önemli olup, fresh ve taze yiyeceklere yer vermeliyiz. Ayrıca, doğal ve taze besinleri tercih etmek, sağlıklı bir yaşam tarzı için her zaman önemlidir” dedi.

“Doğal Ve Taze Besinler Tüketmek”

Çetin, “Yaz aylarında mevsim sebze ve meyveleri olan besinleri tüketmek, alacağımız pestisit (zirai ilaç kalıntılarının) tüketiminin önüne geçmektedir” açıklamasıyla birlikte sebze ve meyvelere yönelik şunları söyledi: ‘’Domates: Yaz aylarında en yaygın olarak tüketilen sebzelerden biri domatestir. Domates, C vitamini, potasyum ve likopen açısından zengindir.

Salatalık: Salatalık, yaz aylarının en popüler sebzelerinden biridir. Düşük kalorili, su içeriği yüksek ve C vitamini açısından zengindir.

Biber: Biber, yaz aylarında tüketilen bir başka sebzedir. Biber, C vitamini ve lif açısından zengindir.

Patlıcan: Patlıcan, yaz aylarında bolca tüketilen bir sebzedir. C vitamini, lif ve antioksidanlar açısından zengindir.

Kabak: Kabak, yaz aylarında bolca tüketilen bir sebzedir. Kabak, C vitamini, potasyum ve lif açısından zengindir.

Karpuz: Karpuz, yaz meyvelerinin en popülerlerindendir. Düşük kalorili, su içeriği yüksek ve C vitamini açısından zengindir.

Şeftali: Şeftali, yaz aylarında tüketilen bir diğer meyvedir. Şeftali, C vitamini, potasyum ve lif açısından zengindir.

Kiraz: Kiraz, yaz aylarında tüketilen bir diğer meyvedir. Kiraz, C vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir.

Erik: Erik, yaz aylarında tüketilen bir diğer meyvedir. Erik, C vitamini, potasyum ve lif açısından zengindir.’’

“Egzersiz İhmal Edilmemeli”

Diyetisyen Çetin beslenmeye yönelik sonuç olarak şunları dile getirdi, yaz aylarında sağlıklı beslenmek, vücudumuzun ihtiyaçlarını karşılamak ve sağlıklı kalmak için son derece önemlidir. Doğal ve taze besinler tüketmek, düşük kalorili ve besleyici yiyecekler tercih etmek, yeterli su tüketmek ve düzenli egzersiz yapmak, yaz aylarında sağlıklı bir yaşam tarzı için gerekli adımlardır” dedi.