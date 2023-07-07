Havaların giderek ısınması ile birlikte özellikle ayak parmakları arasında oluşan mantar vakalarında artışlar yaşanıyor. Uzmanlar, mantarın tedavi edilmediği taktirde başka insanlara kolayca bulaşabileceğini bildirdi.

Özellikle yürümek ve ayakta durmak zorunda kalan ve ayakları terleyen insanlarda sıklıkla görüler ayak mantarı, önlem alınmadığı ve tedavi edilmediği taktirde hızlı bir şekilde başka insanlara da bulaşabiliyor. Uzmanlar, ayak mantarına bir tür organizmanın neden olduğunu belirterek bu organizmanın ayakkabı ve terliklerde, havlularda, bahçede, evde, genel kullanıma açık duşlar, jimnastik salonları, yüzme havuzlarının basamakları, otel ve cami halıları gibi ortamlarda bulunabileceğini ve çok kolay yayılabildiğini belirtti.

Mantarların üremesi için sıcağa ve neme ihtiyaç duyduğunu da dile getiren uzmanlar, bu nedenle yaz mevsiminde ayak mantarı vakalarının çoğaldığına dikkat çekti.

Ayak mantarının ayak parmakları arasında kaşınan ve acıyan deri ile kendini gösterdiğini vurgulayan uzmanlar, hastalık nedeniyle ayak derisinin soyulduğunun görüldüğünü ve mantar bulaşmış kısımların beyaz renkli ve sulantılı hale geldiğini ifade etti. Ayak mantarı hastalığının tedavi edilmezse tırnağa da sıçrayabileceğini ifade eden uzmanlara göre bu gerçekleşirse hastalığın erken dönemlerinde normal sağlıklı pembe renk kayboldukça, tırnağın dış köşesi hafif sarılaşır. Hastalık yayıldıkça tırnak sertleşir ve şekil değiştirir. Hastalıklı (mantarlı) doku zayıflar ve kolaylıkla kırılır. Tüm tırnak, dokunulmaya karşı hassastır ve ayakkabı hatta çorap giymek bile acı verir. Tırnak gevşeyebilir ve deriden ayrılabilir, hatta düşebilir. Tırnakları kesmek ve tırnak cilası sürmek işe yaramaz.

Uzmanlar, ayak mantarından alınacak bir kaç tedbir ile korunabileceğini belirterek şu bilgileri verdi: "Öncelikle el ve ayakları, özellikle de parmak aralarını sürekli temiz ve kuru tutmak için çaba gösterilmeli; sentetik ya da yün çoraplar yerine yüzde 100 pamuklu çorap giyilmeli ve çoraplar sık sık değiştirilip yıkanmalıdır. Ayakkabı, terlik, havlu ve bornozlar kimseyle ortak kullanılmamalıdır. Ortaklaşa kullanılan duş ve soyunma odalarında çıplak ayakla dolaşılmamalı ve mutlaka terlik giyilmelidir." Haber Merkezi