Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, hamileleri uyardı. Güneşin yoğun olduğu öğlen saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğine dikkati çeken Buyru, aşırı kilo alımı konusunda da dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Hamilelerin sıklıkla şikayet ettiği ödem problemine ilişkin tuz uyarısında da bulunan Prof. Dr. Buyru, tuzdan kaçınmak ve özellikle akşamları istirahat halinde iken ayakları yüksekte tutmak alınacak önlemlerden olduğunu belirtti.



"SICAK HAVALARDA GEBELER ZORLANABİLİYOR"



Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, hormonlardan dolayı hamilelerin sıcaklığı daha çok hissettiklerini vurgulayarak "Gebelikte yüksek olan progesteron hormonu vücut ısısını arttıran bir hormon. Vücut ısısını 0.3-0.5 derece arttıran bir hormon. Bunun yüksek olması sıcakların daha fazla hissedilmesine neden oluyor. Gebeler ek bir yük taşıyorlar. Bu hem bebeğe bağlı, hem de aldıkları kiloya bağlı. Ayrıca kan hacminin ve kalp atım hızının artmasına bağlı olarak ki, bunlar normal değişiklikler, gebelerde bir takım olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. Ateş basmaları olabiliyor. Buna sıcak havalar da eklenince ciddi zorlanabiliyorlar" dedi.



"ŞEKERLİ VE GAZLI İÇECEKLER İÇİLMEMELİ"



Hamilelerin kavurucu yaz sıcaklarını rahat geçirmeleri için ilk başta bol su içmeye özen göstermeleri gerektiğini belirten Prof. Dr. Faruk Buyru, "Şekerli ve gazlı içecekler içilmemeli. Hem de mideyi rahatsız eder, hem fazla kalori alınmasına yol açar. Çok fazla çay ve kahve içmek de vücuttan daha fazla su kaybedilmesine neden olur. Yaz aylarında hamilelerin içecek olarak ilk tercihi bol su içmek olmalı. Hamilelerin su kaybı fazla olduğu için bunu bol su içerek yerine koymak hayati öneme sahip. Ayrıca, soda, süt , ayran ve şekerli olmayan limonata ve meyve suları da içebilirler. Sıcak ve nemli havalarda hamilelerin sentetik , dar kıyafetlerden kaçınması gerekiyor. Pamuklu veya keten, bol, açık renk kıyafetler tercih edilmeli. Havuz ya da deniz sonrası ıslak mayo ile oturulmamalı. Bu durum enfeksiyonlara yol açabiliyor. Hamilelerin vajinal enfeksiyon geçirmesi, erken doğum riskini ve pek çok sorunu beraberinde getiriyor" diye konuştu.





"GÜNEŞİN DİK GELDİĞİ SAATLERDE DIŞARI ÇIKILMAMALI"



Güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmamak gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Faruk Buyru, "11.00- 16.00 arasında güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkılmamalı eğer çıkacaksa da gölge alanları tercih etmek, şapka ve gözlük takmak yerinde olacaktır" şeklinde konuştu.



HAMİLELERİN SIK YAŞADIĞI ÖDEM PROBLEMİNE KARŞI TUZ UYARISI



Yaz aylarında hamilelerin ellerinde ve ayaklarında şişliklerin sık görülen problemlerden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Buyru, "Özellikle gebeliğin ilerleyen dönemlerinde sabah ellerde, akşama doğru ayaklarda ödem olması, bütün gebelerin aşağı yukarı şikayet ettiği bir durum. Ödem, yüksek tansiyonla birlikteyse hem anne hem de bebek açısından olumsuz bir tabloya yol açabilir. Öncelikle tansiyonunu kontrol etmek, idrarda albümin çıkıp çıkmadığına bakmak, yani bir hastalığın, bir patolojinin işareti olup olmadığını araştırmak gerekir. Onun dışında normal bir ödem ise yine tuzdan kaçınmak, özellikle akşamları istirahat halinde iken ayakları yüksekte tutmak alınabilecek önlemler" dedi.

"GEBELİKTE FAZLA KİLO YAZ SICAĞININ DAHA ÇOK HİSSEDİLMESİ DEMEK"

Gebelikte az kilo alacak şekilde beslenmenin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Faruk Buyru, "Hamilelikte bebekten dolayı zaten ek bir yük söz konusu. Üstüne bir de aşırı kilo alımı hamilelikte pek çok sorunu beraberinde getiriyor, fazla kilo sıcağın daha çok hissedilmesi demek. Karbonhidrattan kaçınmak, taze meyve, sebze ve salata tüketilmesi yerinde olacaktır. Karbonhidrat sadece tatlılar demek değil, aynı zamanda ekmek, börek gibi hamur işlerinden de uzak durulması gerekiyor. Akdeniz diyeti ağırlıklı beslenilmesi, buna protein eklemesi, en doğru beslenme biçimi" ifadelerini kullandı. İHA