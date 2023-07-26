Sürücülere uyarılarda bulunan Memiş, araç içinde ve dışında nasıl davranılması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu.

Sürücülerin mümkün ise aşırı sıcaklarda yola çıkışlarını ertelemelerinin ya da sabahın erken saatinde yola çıkmamalarının daha verimli olacağını belirten Memiş, maddeler halinde sürücülere şu tavsiyelerde bulundu:

Öncelikle çok zorunlu değil ise asla uzun yola kendi aracınızla çıkmayınız. Şayet çıkacak iseniz mutlaka sabah erken saatlerinde yola çıkınız. Uzun yola gidecek ve dönecek hususi veya ticari araç sürücüleri olarak öncelikle rahat elbise ve rahat ayakkabı giyiniz. Kadın sürücülerimiz topuklu ayakkabı asla kullanmasınlar. Genç ve tecrübesiz sürücülere uzun yolda direksiyon teslim etmeyiniz. Mümkün ise çift sürücü ile yola çıkınız. Yanınıza bolca su gibi sıvı maddesi alınız.

Yola çıkmadan önce iyi dinlenmiş olunuz, uykulu veya uyku saatinde direksiyona geçmeyiniz. Kendinize uyku borcunuz var ise bunu asla direksiyonda ödemeyiniz. Asla aç karnına yola çıkmayınız.

Aracınızın mutlaka bakımını yaptırınız. Havanın çok sıcak olması münasebetiyle su ve yağ durumu çokça önem kazanmaktadır.

Her defasında emniyet kemeri takılı olsun, çocuklar ve yolcularında emniyet kemeri takmasını lütfen sağlayınız. Mutlaka güvenli hız aralığında araç kullanınız. Hız limitlerini sakın aşmayınız.

Mutlaka her 2 saatte bir en az 15 dakika dinleniniz. Mola yerlerinde mutlaka araç dışında kısa da olsa bir yürüyüş yapınız ve mola yerlerinde ayran veya yoğurt asla tüketmeyiniz, aşırı yemek yemeyiniz

Aracınıza fazlaca yükleme yapmayınız. Klimayı çok sert çalıştırmayınız. Mümkün ise 3 kişi ile bu mümkün değil ise en fazla 4 kişi olarak hususi aracınızla yolculuk yapınız. Sürücü olarak yola odaklanınız. Cep telefonunu Kapatınız veya yanınızda bulunan bir arkadaşınıza teslim ediniz.

Mutlaka yola çıkmadan evvel hayati ilaçlarınızı yanınıza almayı unutmayınız. Doktorunuz bu sıcak havada yola çıkmanızı istemiyorsa mutlaka bunlara uyunuz.

Karayollarında yüksek sıcaktan dolayı asfaltlarda erimeler ve raylar mutlaka oluşacaktır. Lütfen hız yapmayınız. Aracın asfalta batmasını önleyiniz. Kaydırma yapmayınız.

Karayollarında yüksek ısıdan dolayı daha fazla buharlaşma ve serap meydana gelecektir. Bu durumda panik yapmayınız. Mutlaka hızınızı azami ölçüde düşürünüz. Yol çizgilerini kaybetmeyiniz.

Sıcak hava dolayısı ile insanlar daha sabırsız ve biran önce gidecekleri yere ulaşmak istediklerinden Agresif sürücüler ile it dalaşı yapmayınız. Bunlara yol veriniz. Göz temasından da kaçınınız. Sakin olun ve sabırlı olunuz.

Yüksek hava sıcaklığında araçların lastik tekerlekleri daha çok esnek hale geleceğinden yer tutuşunu daha güvenli olması için standardın üzerinde yüzde 5 civarında hava basıncını artırınız.

Gideceğiniz varış noktasına kadar mutlaka trafik ve hız kurallarına uyunuz. Size erken geldiniz diye kimse ödül vermez. Ancak mutlu bir şekilde sevdiklerinize kavuşmanız aileniz için en büyük bir ödüldür.

Karayollarında polis ve jandarma denetimleri de fazla olacaktır. Bilhassa hız yaparak veya kural ihlali yaparak ceza yemeyiniz. Mutlaka tüm belgeleriniz yanınızda olsun. Aracınızın fenni muayenesi yapılmış olsun ve Mali Sorumluluk sigortasını ve diğer belgeleri de asla unutmayınız. Haber Merkezi