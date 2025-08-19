AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de temmuz ayı ortalama sıcaklığı 1,9 derece artışla 26,9 dereceye ulaştı. Bu değer, son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.

Ülkedeki yüksek sıcaklar kuraklığa neden olurken bu durumun tarımsal üretime ve çevreye olumsuz etkileri dikkati çekiyor.

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal, iklim değişikliğinin orman yangınları ve tarımsal faaliyetlerin sekteye uğraması gibi etkileri olduğunu söyledi.

"Alacağımız Küçük Önlemlerle Yaptığımız Faaliyetleri Minimum Zararla Kurtarma Şansımız Var"

Üretim sezonu temmuzun çiftçiler için zor geçtiğine işaret eden Ünal, "Yüksek sıcaklıklar İç Anadolu Bölgesi'nde hububat açısından verim sıkıntısına neden oldu. Aşırı sıcak ve rüzgar etkisiyle hububatta tanede verim kaybı meydana geldi. Yine nohut ve mercimek tarımında her geçen sene belirgin bir kayıp da tarafımızca tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Ünal, doğal afetlerin etkilerini azaltıcı önlemler alınabileceğini belirterek, "Öncelikle bitki beslemeyi doğru yapmalı, analize dayalı gübreleme programlarını teşvik etmeliyiz. Yeterli beslenemeyen bitki zor şartlarda hayatını devam ettirmekte zorlanır. Kuraklığa dayalı geliştirilen çeşitleri kullanmak ve sertifikalı tohumluk uygulamak göreceğimiz zararları minimuma indirmekte yardımcı olabilir. Ülke genelinde basınçlı sulama sistemlerine geçiş yapmamız da elzemdir. Alacağımız küçük önlemlerle yaptığımız faaliyetleri minimum zararla kurtarma şansımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan pazarda yaşanan fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi için de yasal adımlar atılması gerektiğine dikkati çeken Ünal, üreticinin malını ucuza alıp tüketiciye pahalıya ulaştıran komisyonculara önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Birçok Tarım Ürününde Yüzde 40'a Varan Rekolte Düşüşü Bekleniyor

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz da son dönemdeki sıcaklıkların özellikle Çukurova'daki narenciye üretimini olumsuz etkilediğini söyledi.

İlk baharda yaşanan zirai donun da hala etkisinin sürdürdüğüne işaret eden Kurnaz, bu sene buğdaydan narenciyeye, fındıktan zeytine kadar çoğu üründe yüzde 30-40 rekolte düşüşü beklendiğini ifade etti.

Kurnaz, orman yangınların çıkmasında en büyük faktörün insan faaliyetleri olduğunu anımsatarak, "Kışın yaptığımız hatalar orman yangınına yol açmaz ama bu mevsimde yaptıklarımız orman yangınlarına neden olur. Havanın son derece kurak ve sıcak olması bu hataların yangınlara dönüşmesini kolaylaştırır." dedi.

Son dönemdeki kuraklıkların tarımsal üretimi besleyen iç sulara etkisine dikkati çeken Kurnaz, "Kuraklık nedeniyle, özellikle Orta Anadolu, İç Ege ve Marmara'da göller ciddi su kaybı yaşadı. Yağışların azalmasıyla insanların yer altı sularına yönelmesi de bu iç sulardaki azalmalar önemli bir etmen oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Yüksek Sıcaklıkta Canlıların Yaşamlarına Devam Etmesi Zorlaşır"

Kurnaz, dünyada biyoçeşitliliğin insanlık faaliyetleri nedeniyle zaten baskı altında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Buna bir de canlıların normal yaşam koşullarını zorlaştıran ve belki de tamamen değiştiren kuraklık ve yüksek sıcaklıklar eklendiğinde tüm canlıların yaşamlarına devam etmesi son derece zorlaşır. Ülkemizde sadece birkaç kilometrekarelik alanlarda görülen canlı türleri var. Orman yangınları bu tür canlı türlerinin tamamen yok olmasına neden olabilir."