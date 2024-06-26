Sorgun’da haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Yozgat’ta son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, haşerelerin çoğalmasına neden oldu.

Sorgun ilçesinde, Belediye tarafından haşerelerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Sorgun Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde haşerelerin çoğaldığı noktalarda düzenli olarak ilaçlama yapıyor.

Bu çalışmalar, vatandaşların sağlığını korumak ve haşerelerin neden olduğu rahatsızlıkları en aza indirmek amacıyla titizlikle yürütülüyor.



Başkan Ekinci, halkın sağlığı için gece gündüz sahada olduklarını ifade ederek, " Vatandaşlarımızın haşerelerden kaynaklı sorunlar yaşamaması için ekiplerimiz düzenli aralıklarla ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız, Sorgun’u daha sağlıklı ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmek" diye konuştu.